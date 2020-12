mardi 22 décembre 2020 • 147 lectures • 0 commentaires

Le médicament est très complexe à tout point de vue. De la recherche à la commercialisation en passant par la fabrication, c'est tout un processus à la fois délicat et sensible. Même si c'est pour la préservation et la restauration de la santé, le médicament peut néanmoins entraîner des dysfonctionnements dans l'organisme.

Paradoxalement, le médicament le plus efficace peut être iatrogénique (c'est à dire être source de maladie). L'exemple des corticoïdes en est une parfaite illustration. C'est pourquoi, il est important d'être prudent sur les vaccins à, éventuellement, administrer aux populations pour la prévention du Coronavirus, et cela pour plusieurs raisons. Mais, je vais en citer que deux principalement.

D'abord, le virus dont il est question ici (le ou la Covid-19) est très instable et subit des mutations. La question qu'on doit se poser est comment canaliser un virus dont on ignore ce qui le détermine et sur qui on a aucune connaissance de ce qu'il sera demain. Comprendre la mutation des virus, c'est comprendre que le virus d'aujourd'hui peut ne pas être le virus de demain. Par conséquent avant de proposer un vaccin aux profanes que nous sommes, les spécialistes en la matière doivent nous fournir des explications claires afin d'apaiser notre angoisse liée à cette petite créature qui bouleverse le monde entier.

Ensuite, pour peu qu'on sache dans le domaine pharmaceutique, le médicament suit des étapes plus ou moins longues dans sa fabrication et sa mise en circulation. Que le médicament soit curatif ou préventif, un processus scientifique et technique très rigoureux accompagne sa préparation. Même si le vaccin est pour la prévention, il demeure un médicament avec un encadrement très stricte. D'ailleurs, selon le code de santé publique, le médicament se définit comme une substance possédant des propriétés curatives ou préventives, corrigeant ou restaurant les fonctions organiques, pouvant être administré à l'Homme (et à l'animal) en vue d'établir un diagnostic médical.

La complexité du médicament fait que sa préparation requiert une certaine durée non négligeable qui peut s'étendre sur des années.

Les différentes étapes de la fabrication des médicaments sont :

1- la recherche médicamenteuse : On procède au dosage du principe actif ; les molécules sont isolées et purifiées

2- L'expérimentation médicamenteuse : On étudie les propriétés biologiques du principe actif et de sa toxicité sur l'animal d'expérimentation (souris, lapin). C'est pendant cette étape que sont étudiées les grands risques : cancer, malformations congénitales et toxicomanie.

3- Les essais sur l'animal : Les études portent sur l'action du médicament et de son éventuelle toxicité. Les essais sont réalisés sur des organes isolés (cœur, foie, rein...)

4- Les essais sur l'homme (soumis à un comité d'éthique préalablement) : Dans cette phase, on administre, d'abord, le médicament à des personnes volontaires. Ensuite et enfin on administre le médicament à des patients soit en traitement curatif soit en traitement préventif.

Si nous regardons avec lucidité la célérité avec laquelle certaines firmes pharmaceutiques annoncent la découverte de vaccins contre le Coronavirus, il y a lieu de s'étonner et d'avoir un regard critique sur la fiabilité des recherches scientifiques menées. Est-ce que, réellement, ces spécialistes en la matière n'ont pas privilégié plus le business qu'une recherche scientifique rigoureuse ?

La survie de l'espèce humaine ne doit-elle pas être la première préoccupation de ces spécialistes ? Où est l'éthique dans tout cela?

L'éclairage de nos lanternes s'impose, car l'angoisse persiste et l'humanité semble perdue.

Je ne suis pas forcément contre le vaccin mais le jeu doit être clair.

Adama Bâ

Professeur de philosophie,

Formateur en marketing et communication pharmaceutique.

[email protected]