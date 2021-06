Chicha : une séance finie, c’est plus de 100 cigarettes

lundi 28 juin 2021 • 137 lectures • 0 commentaires

Au Sénégal, c’est 504 cigarettes qui sont consommées par an par habitant, soit 60% de la population générale. Et pourtant le pays dispose d’une loi anti-tabac, depuis 2014. Face à cette situation, la ligue Sénégalaise contre le tabac (Listab) a présenté, avant-hier, son plan stratégique de lutte anti-tabac. Seulement, l’on remarque l'apparition d’un autre phénomène plus dangereux que le tabac, la chicha. Outré par l'utilisation excessive de cette nouvelle technique de fumer le tabac, le président de Listab

Seulement, l’on remarque l'apparition d’un autre phénomène plus dangereux que le tabac, la chicha. Outré par l'utilisation excessive de cette nouvelle technique de fumer le tabac, le président de Listab lance : « regardez ce qu’il y a dans le pays. A n’importe quelle rue, il y a un point chicha. C’est grave. Les gens ne savent pas que faire une séance de chicha complètement finie, veut dire que la personne a consommé 100 cigarettes en une seule séance’’.

Il ne s'arrête pas, et souligne aussi le danger de la pipe. Selon le directeur de Listab, « il y a une pipe pour 20 personnes. Il y a une possibilité de transmission de maladie. Si quelqu’un d’entre eux à une maladie contagieuse, c'est sûr qu’il va le passer aux autres ».

