mercredi 14 septembre 2022 • 356 lectures • 0 commentaires

Après la construction de la mosquée de Diourbel en 1925, Serigne Touba avait formulé le vœu de construire la grande mosquée de Touba. Malheureusement il a été rappelé à Dieu deux ans plus tard. C’est ainsi que son fils ainé et Khalif a entamé les démarches pour le début des travaux.

Un projet ambitieux et parsemé d’embuches. En effet, l’un des obstacles était la construction du chemin de Diourbel à Touba (50 Km) pour l’acheminement des matériels de construction. Malgré les nombreuses conditions des colons, les travaux ont tout de même démarré le 11 novembre 1928.



Après 2 ans et 4 mois, le chemin de fer est fin prêt grâce à l’engagement et détermination de Serigne Modou Moustapha accompagné de ses frères et ‘’Dieuwrigne’’, le 14 février 1931.



