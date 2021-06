jeudi 17 juin 2021 • 197 lectures • 0 commentaires

Société 2 heures Taille

Plusieurs blessés, dont certains graves, c’est le bilan provisoire d’un accident qui s’est produit à hauteur du pont de Colobane.

Le comportement irresponsable des conducteurs d’un car rapide et un Ndiaga Ndiaye a envoyé plusieurs de nos concitoyens à l’hôpital ce mercredi, tard dans la soirée. En effet, alors qu’ils convoyaient leurs clients, les deux conducteurs se sont adonnés à une irresponsable course poursuite. Finalement, ils feront un choc à hauteur du pont de Colobane. Plusieurs passagers ont été gravement blessés. Les pompiers qui sont arrivés sur les lieux nuitamment, ont pu évacuer les personnes les plus sérieusement touchées.