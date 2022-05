lundi 30 mai 2022 • 2362 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Aliou Cissé s'est exprimé, ce lundi, en conférence de presse, sur le choix de Boubakar Kamara de porter le maillot de la France, alors que le Sénégal l'avait approché.

"Il n'y a pas de cas Boubacar Kamara. Ce que je disais au mois de mars dernier, c'était le profil de Pape Gueye qu'on était allé chercher et rechercher aussi celui de Kamara. Son agent n'est pas notre interlocteur, mais il (Kamara) a fait son choix et je le respecte. Parlons des joueurs qui sont là. C'est vrai que je suis entré en contact avec le joueur mais je n'ai pas parlé avec lui directement. Nous avons eu à travailler dessus. Son choix a bloqué sa convocation. On lui souhaite bonne chance. Et l'affaire des Binationaux, on n'a rien à me reprocher. Il (Kamara) porte le maillot tout le monde dit qu'il va venir en équipe nationale."