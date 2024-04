Chômage au Sénégal : Le Pr Elhadj Mounirou Ndiaye passe au scanner la problématique (Parution)

Éminent économiste, enseignant chercheur à l’Université Iba Der Thiam de Thiès, le professeur Elhadj Mounirou Ndiaye vient d’enrichir le débat économique, d’un nouvel ouvrage. Intitulé «Chômage au Sénégal, Problématiques et Pistes de Solution», le livre aborde la grande problématique de la création d’emploi dans nos pays. L'auteur y dresse une fouille profonde et concise des problématiques actuelles du chômage et explore trois optiques majeures d'analyse qu'il a expliquées lors de la séance de dédicace.







