Christian Karembeu : « Zinédine Zidane a mis tout le monde d’accord »

iGFM- Christian Karembeu, ancien milieu de terrain de l’équipe de France et du Real Madrid est admiratif du travail accompli par son ancien coéquipier, sacré jeudi champion d’Espagne sur le banc des Merengue.: « Zinédine Zidane n’a plus besoin de prouver que c’est un grand coach. Je crois qu’il a mis tout le monde d’accord. Gagner trois Ligues des champions à la suite, la Liga… Il mérite de gagner tous ces titres. Il a beaucoup appris, il a su innover à chaque fois. Malgré les arrivées et les départs de joueurs, il a su composer, construire une équipe qui gagne. Il n’y a rien à dire », a-t-il déclaré.