IGFM - Ce mardi 14 septembre, Christophe Maé était l’invité de Niko & Julie de "Allouette.fr". Le chanteur s’est confié sur sa tournée, la réédition de "La Vie d’Artiste", la manière dont il a concocté la chanson "L'Ours" avec Youssou Ndour et a annoncé la préparation d’un nouvel album, probablement pour mars 2022.

Christophe Maé parle de son titre "L’Ours", extrait de son dernier album, en duo avec la star sénégalaise Youssou Ndour. Le chanteur aborde leur collaboration, la composition de la musique et la façon dont il a écrit et enregistré la chanson à distance, pendant le premier confinement en mars 2020.

"Je trouvais la mélodie un peu africaine sur le refrain, et j’appelle Youssou Ndour, parce qu’avec lui on avait fait un concert ensemble à Marrakech et on avait évoqué l’idée de faire un duo. Quand "L’Ours" est né, j’ai pensé à lui forcément. Je l’ai appelé, il m’a dit "envoie-moi la chanson, j’écris ma partie".

Pour la réalisation du clip, le chanteur a fait appel au photographe et écologiste Yann Arthus Bertrand qui a "mis la musique en images", avec d’impressionnantes vidéos d’ours et de paysages grandioses.

Conscient de l’urgence climatique, Christophe Maé explique avoir écrit "L’Ours" comme une ode à la planète. Il confie avoir voulu mettre en musique la phrase touchante de Florian Gazan, "Un jour, les seuls ours blancs seront les peluches de vos enfants". Le chanteur ne cache pas son engagement, et sa volonté de faire passer un message à travers son titre et d’éveiller les consciences.