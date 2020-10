mardi 6 octobre 2020 • 27 lectures • 0 commentaires

Cimetière de Boussobé : l’émouvant histoire de Serigne Cheikh Fall

Malgré le poids de l’âge qu’il supporte encore difficilement, Cheikh Fall et un bibliothque vivant. La mémoire tonique et les souvenirs tenaces, Serigne Cheikh rapporte fidèlement et jusque dans les moindres détails, l’histoire emblématique des cimetières où reposent plusieurs fils de Serigne Touba.





