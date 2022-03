mercredi 2 mars 2022 • 162 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Au procès en appel de Barthélémy Dias, ce mercredi, l’avocate générale a requis 5 ans de prison contre Barthélémy Dias. Les avocats du nouveau maire de Dakar n’ont pas digéré.

«Le réquisitoire, malheureusement, nous ne pouvons que le déplorer. Nous l’avons tous déploré. Nous avons déploré le fait que ce soit toujours cette justice qui est là pour justifier les actes de ce pouvoir, pour faire cette sale besogne.



C’est dommage l’avocate générale est une dame pour qui j’ai beaucoup d’affection parce que je l’ai connue il y a plus de 40 ans. Malheureusement en aucun moment de son réquisitoire nous n’avons vu un élément quelconque qui puisse corroborer ou asseoir la culpabilité de Barthélémy Dias.



Le jugement s’est fondé sur une vidéo et cette vidéo montrait bien qu’il y avait un individu qui était toujours en liaison, qui n’était pas du groupe de Barthélémy Dias. Il avait tout fait pour se faufiler. Il a quitté Bourguiba, et Tfm l’a démontré, pour se mettre dans une position couchée pour tirer. Cette vidéo, malheureusement ont ne l’a pas visionnée.»