vendredi 25 février 2022 • 146 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Cinq employés tchadien, sénégalais, franco-ivoirien et camerounais de Médecins sans Frontières ont été enlevés jeudi par des hommes armés dans l'Extrême-Nord du Cameroun où opèrent des groupes jihadistes, ont annoncé vendredi à l'AFP l'ONG et un responsable de l'administration locale.

Cinq employés tchadien, sénégalais, franco-ivoirien et camerounais de Médecins sans Frontières ont été enlevés jeudi par des hommes armés dans l'Extrême-Nord du Cameroun où opèrent des groupes jihadistes, ont annoncé vendredi à l'AFP l'ONG et un responsable de l'administration locale. « Des hommes armés se sont introduits au domicile de MSF » et « cinq membres de notre équipe ont été emmenés » à Fotokol, à la frontière avec le Nigeria, où les groupes jihadistes Boko Haram et État islamique en Afrique de l'Ouest (Iswap) attaquent régulièrement les civils, a indiqué MSF dans un courriel à l'AFP.



Avec RFI