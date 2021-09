lundi 6 septembre 2021 • 343 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Aliou Cissé s'est exprimé, ce lundi après-midi, depuis Brazzaville, sur le match de son équipé face au Congo prévu, demain, dans le cadre de la 2e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, dans le groupe H.

"Le contexte est différent, nous en sommes tous conscients. Je sens un groupe motivé, concentré et prêt à faire un meilleur résultat demain ici. C'est vrai que la Namibie a 4 points, mais avec un match de plus. On doit jouer notre deuxième match. Comme je l'ai toujours dit, dans ces éliminatoires même si on gagner demain, rien n'est fait, donc c'est six matchs où il faut être cohérent. Il faut se préparer pour combattre. Nous sommes conscients de notre force. C'est à nous de faire le travail demain pour reprendre cette première place", a déclaré le sélectionneur national du Sénégal, en direct sur le site de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Vainqueurs du Togo lors de la première journée, les Lions visent les six points. Cela passe par une victoire face à des Diables Rouges en quête de succès dans ces éliminatoires après un nul d'entrée face à la Namibie. Le match Congo-Sénégal est prévu, ce mardi à 16h00 GMT, à Brazzaville.