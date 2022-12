mercredi 28 décembre 2022 • 456 lectures • 2 commentaires

Sport 3 heures Taille

iGFM (Dakar) La Fédération sénégalaise de football (FSF) a décidé de confirmer Aliou Cissé sur le banc de l'équipe du Sénégal jusqu'à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire en janvier 2024. Ce, malgré l'objectif non atteint lors de la Coupe du Monde 2022.

Pour le journaliste sénégalais, Demba Varore (Sportnewsafrica), l'instance dirigeante du football sénégalais a fait le bon choix même si l'objectif était les quarts de finale de la Coupe du Monde. "Bon j'étais bien favorable à un maintien d'Aliou Cissé sur le banc du Sénégal jusqu'à la Can 2023 en Côte d'Ivoire", a-t-il dit le confrère contacté par iGFM. "D'abord parce qu'il a été prolongé juste avant le Mondial. Le limoger en ce moment aurait coûté très cher à la Fédération. Ensuite, chercher un sélectionneur n'est pas aussi aisé qu'on le pense. Cette Fédération s'est d'ailleurs trompée plusieurs fois sur la question", a expliqué Demba Varore.



"Si on fait le rapport qualité/prix, Cissé est un bon sélectionneur mais..."



Et ce dernier d'ajouter : "ce n'était pas justifiable de se mettre dans une situation délicate alors que l'on a sur le banc quelqu'un qui remplit déjà plusieurs critères du bon sélectionneur", a-t-il relevé. "Moi je fais partie de ceux qui disent que Cissé est un bon sélectionneur pour le Sénégal si on fait le rapport qualité/prix. A mon avis, il a juste besoin d'un staff beaucoup plus étoffé (analystes vidéo et spécialiste en coups de pieds arrêtés)."



De son côté, Cheikh Tidiane Diagne de la RFM abonde dans le même sens. "Je pense que la Fédération sénégalaise de football est restée dans sa logique. Elle continue à faire confiance à Aliou Cissé tellement vrai qu'elle a prolongé le contrat du sélectionneur national. Ce qui laissait croire plutôt quel que soit les résultats si toutefois ils ne sont pas catastrophiques à la Coupe du monde, la Fédération allait continuer le bail avec Aliou Cissé. Je pense que les résultats en tant que tels ne sont pas catastrophiques du moment que le Sénégal est parvenu à se tirer d'affaire en phase de groupes. Mais il est tombé malheureusement en huitièmes de finale sur une équipe qui était à mon avis au-dessus. Il s'agit de l'Angleterre", a relevé le journaliste sportif.



"S'il est jugé sur l'ensemble de ses résultats...c'est tout à fait normal..."



"Le Sénégal aussi, a eu des difficultés causées par l'absence de Sadio Mané blessé quelques jours avant le démarrage de la Coupe du monde. Il y a la blessure de Cheikhou Kouyaté et la suspension de Gana Gueye en huitièmes de finale. Cela faisait trop face à l'équipe anglaise qui avait toutes ses armes. Donc, je pense qu'Aliou Cissé s'il est jugé sur l'ensemble de ses résultats depuis qu'il est là, c'est tout à fait normal qu'on le prolonge", a soutenu Cheikh Tidiane Diagne.



Bien qu'il soit d'accord avec la Fédération sénégalaise de football (FSF) sur sa décision, le journaliste de la radio du Groupe Futurs Médias (GFM) affiche néanmoins quelques inquiétudes. "Après, on peut discuter sur le fond et ses choix tactiques et autres. Et là, c'est du ressort des techniciens. Certains se posent des questions sur les choix tactiques et des joueurs d'Aliou Cissé. Ce qui semble pour certains une faiblesse du sélectionneur national et pour d'autres qui le jugent justement sur l'ensemble de ses résultats. Et s'ils le jugent sur l'ensemble de ses résultats, Aliou Cissé est très clair. Aliou Cissé est parvenu sur son magistère avec l'équipe du Sénégal à se qualifier en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 en Égypte avant de perdre la rencontre contre l'Algérie. Une équipe qui est revenue avec les mêmes ambitions au Cameroun avant de remporter cette Coupe d'Afrique des Nations que le Sénégal cherchait depuis des années", a-t-il relevé.



"Au niveau interne, Aliou Cissé est parvenu à gérer ses hommes"



"Au-delà, je pense qu'au niveau interne, Aliou Cissé est parvenu à gérer ses hommes. Quand on a des joueurs de la trempe de Koulibaly, Sadio Mané, Edouard Mendy, Idrissa Gana Gueye...C'est des tops playeurs (joueurs) dont il est souvent difficile de gérer. Je pense qu'à ce niveau, Aliou Cissé est parvenu à gérer les égos dans la tanière et c'est ce qui a permis à cette équipe du Sénégal de se tisser une certaine personnalité et de gagner cette Coupe d'Afrique", a soutenu le journaliste, indiquant que la "Fédération est dans cette logique de ne pas changer de sélectionneur qui a déjà gagné la Coupe d'Afrique des Nations et va défendre son titre en Côte d'Ivoire (CAN 2023). Même s'il appelle à consolider cet acquis et revoir ses plans avec des joueurs qui viendront certainement faire leur entrée dans la tanière pour renouveler l'effectif."