lundi 6 juin 2022 • 445 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Malgré son statut de champion d'Afrique, Aliou Cissé a déclaré que son groupe ne doit pas se perdre de vue. Selon le sélectionneur des Lions du Sénégal, tous les matchs sont important quel que soit le niveau de l'adversaire.

"Il ne faut pas perdre de vue, on n'est pas encore qualifié à la Can. Il ne faut pas faire une révolution du dernier onze. Même s'il faut donner du temps de jeu à certains. Il faut mettre une équipe compétitive. On mettra la meilleure équipe possible face au Rwanda. On peut imaginer un ou deux éléments près, mais ce ne sera pas une révolution. C'est un match très important qu'il faudra gagner car nous devons retourner en Coupe d'Afrique et défendre notre titre", a-t-il dit en conférence de presse d'avant-match Rwanda-Sénégal (ce mardi 19h00).



Parlant de l'adversaire, le technicien sénégalais a fait savoir que son staff technique l'a supervisé contre le Mozambique (1-1), mais il faut qu'on soit à la hauteur de cet adversaire-là. C'est une équipe qui continuer à progresser. On doit les prendre très au sérieux."

