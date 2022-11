vendredi 11 novembre 2022 • 388 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Prolongé jusqu'en 2024, Aliou Cissé a justifié son choix de poursuivre l'aventure avec les Lions du Sénégal.

"La parole donnée est plus importante que le papier. Je fais confiance aux gens qui m’ont fait signer ce contrat. J’ai un travail à finir et c’est jusqu’en 2024", a soutenu le sélectionneur national de l'équipe du Sénégal. Au poste depuis mars 2015, le premier coach sénégalais champion d'Afrique, a par ailleurs indique qu'il n’y a aucun obstacle dans ce contrat. "Un entraîneur, ce sont des objectifs. C’est mon quotidien. Ça ne me pose pas de problème. Je suis ambitieux et je veux que l’équipe soit aussi ambitieuse", a expliqué le sélectionneur national, à l'occasion de la publication de la liste des Lions, pour la Coupe du monde.



Pour rappel, Cissé a polongé son contrat jusqu'en 2024 avec comme objectif disputer les quarts de finale du Mondial au Qatar.