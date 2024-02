Cissé sur la sellette, Bilan CAN, Maroc 2025...Abdoulaye Thiam dévoile ses notes

iGFM (Dakar) La Coupe d’Afrique des nations 2023 s’est terminée, le dimanche 11 février dernier avec le sacre de la Côte d’Ivoire devant la RD Congo, au stade Alassane Ouattara d'Ebimpé. Plus d'une semaine après cette CAN spectaculaire et historique, iGFM revient sur les points majeurs qui ont marqué cette fête du football africain, avant d'évoquer les perspectives. Le tout sur ce plateau spécial avec comme invité Abdoulaye Thiam journaliste sénégalais à Sud Quotidien et président de l'ANPS et AIPS/Afrique.







