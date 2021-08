mardi 31 août 2021 • 333 lectures • 0 commentaires

iGFM (Thies) Comme son adversaire, Aliou Cissé vise la victoire contre le Togo, ce mercredi, à domicile, à l'occasion de la 1ere journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

"Il y a quelques incertitudes, mais on verra après la séance d'aujourd'hui. Mais, quand il s'agit de stratégie, c'est compliqué de parler devant la presse. Mais, en tout cas, on mettra la meilleure équipe possible pour gagner ce match. Gagner, c’est l’objectif. Un mondial sans le Sénégal, on ne l’imagine pas. Il va falloir gagner nos six matchs qui vont arriver avant la CAN avant la bataille de mars. On a tous envie d’y aller. Cette génération l'avait vécu en 2018 et je sais qu'elle a aussi envie de revivre ça en 2022 au Qatar. Donc, il faut qu'on y retourne et on doit y retourner. Mais cela passe par gagner nos matchs en commençant par celui de demain", a-t-il déclaré en conférence de presse de veille de match.