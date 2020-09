mardi 8 septembre 2020, par Harouna Fall

Actualité 1 jour 328 lectures • Taille

iGFM – (Dakar) Le ministre de l’Habitat, Abdou Karim Fofana a reçu ce mardi en audience une délégation de l’Association de la Presse pour l’Entraide et la Solidarité (APRES) conduite par son président Sambou Biagui.

Au cours de cette audience, pour la cité de la Presse, le ministre s'est engagé à accorder 500 parcelles sous la forme de Zac à Daga Kholpa afin de permettre d'aller plus vite. Ça permettra aux uns et aux autres de disposer de leur maison dans moins de deux ans.

Auparavant le ministre a salué la démarche de l’APRES et sa fierté de recevoir une délégation de cette organisation.

Ensuite il a axé son intervention sur les éléments essentiels de la démocratie. La protection sociale, des institutions viables, une justice, l’information entre autres. Il estime que parmi ces acteurs les hommes de médias jouent un rôle important dans le jeu démocratique. Et c’est pourquoi il pense que la presse est un intrant incontournable et il apprécie et qualifie notre demande comme étant légitime.

La protection des corps de métier qui soutiennent la démocratie est une préoccupation majeure du Chef de l’Etat qui aussi porte une grande ambition de voir 100 000 locataires devenir des propriétaires.

Il en a profité pour aborder cette orientation stratégique du fonds de l’habitat social qui offre des avantages aux bénéficiaires. Pour la mise en œuvre, des cas de figures existent mais la plus performante reste la mise sur pieds d’une Coopérative avec des cotisations de ses membres.

Selon Monsieur le Ministre, les ZAC restent de belles opportunités pour nous car dans ces ZAC tout est fait : eau, électricité, voirie entre autres. Et dans les ZAC les normes de viabilisation sont respectées.

Des possibilités s’offrent à nous avec les 7 700 parcelles sur le site de Dagakholpa situé non loin de l’Aéroport International Blaise Diagne et à 15 Km de Diamniadio. Pour aller plus vite le Ministre a donné les conseils suivants : - audience avec le Chef de l’Etat, aller à la recherche de documents pour un régime dérogatoire, voir les possibilités de subvention, explorer les voies et moyens de disposer d’une maison tout en remboursant presque le coût du loyer mensuel en étant chez soi.

Il faut s’appuyer sur deux leviers - La structuration et les cotisations. En perspectives il faut créer un cadre pour poursuivre nos travaux.

Reprenant la parole, le Président Sambou Biagui estime qu’il faut une solidarité agissante pour atteindre nos objectifs. Notre organisation oriente ses actions dans le seul et unique but de relever les défis dans une démarche inclusive.

IGFM