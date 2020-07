Cité Mixta : Un camion fou termine sa course sur…un véhicule

IGFM – Un peu plus de 48 heures après le drame de Yoff qui a provoqué la mort de trois personnes, une autre catastrophe vient d’être évitée de justesse, à la cité Mixta, un quartier résidentiel situé dans la commune de Patte d’Oie plus précisément derrière le stade Léopold Sédar Senghor.

Un chauffeur de camion de 72 ans qui transportait du ciment, a perdu le contrôle de son véhicule, avant de terminer sa course sur une voiture qui était en stationnement devant un immeuble et des lampadaires. Mais plus de peur que de mal car aucune victime n’a été enregistrée.

« Ce camion « fou » a terminé sa course sur un véhicule en stationnement à la résidence de la paix Mixta. Il a provoqué une panique générale et heurté un des nouveaux lampadaires gracieusement déployé par le projet de l’ANER », a dénoncé le maire de la commune Banda Diop sur sa page Facebook.

Selon lui, c’est l’occasion de poser de nouveau la question de la circulation de ces gros engins et l’indiscipline à tout point de vue.

« Cette situation repose avec acuité la lancinante question de la maintenance du mobilier urbain, toute la logistique urbaine est régulièrement agressée par nos « Incorrections », dénonce-t-il

« Il paraît que le conducteur du camion est âgé de 72 ans, c’est curieux ? Si c’est avéré, c’est dangereux », s’est-il ému.

