Clasico : découvrez les groupes du Real et du Barça

iGFM-(Dakar) La 26e journée de Liga va se terminer en beauté dimanche soir puisque le Real Madrid doit accueillir le FC Barcelone au Stade Santiago Bernabeu (20h GMT) pour un nouveau Clasico, le deuxième de la saison après le match nul 0-0 en décembre. Un peu plus tôt dans la journée, Quique Setien a dévoilé son groupe, et on connaît désormais celui de Zinedine Zidane.

Le technicien français a retenu 19 joueurs pour ce choc, et le Serbe Luka Jovic n’est pas dans le groupe, tout comme James Rodriguez. Zinedine Zidane a dû faire des choix, et Rodygo n’est pas non plus présent. Le joueur de 19 ans, qui joue avec le Castilla depuis plusieurs semaines, est suspendu suite à son carton rouge reçu le week-end dernier avec l’équipe de Raúl.

Voici le groupe du Real Madrid contre le Barça : Courtois, Areola, Fuidias; Carvajal, Militao, Ramos, Varane, Marcelo, Mendy; Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Isco; Benzema, Bale, Lucas Vazquez, Mariano, Vinicius

Le groupe du Barça pour le Clasico

Gardiens : Ter Stegen, Neto

Défenseurs : Piqué, Lenglet, Umtiti, Semedo, Alba, Firpo

Milieux : Busquets, De Jong, Arthur, Vidal, Rakitic

Attaquants : Messi, Griezmann, Fati, Braithwaite, Collado

Absents : Luis Suarez, Dembélé, Sergi Roberto (blessés), Riqui Puig (choix)