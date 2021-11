vendredi 19 novembre 2021 • 424 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La FIFA a publié, ce vendredi 19 novembre 2021, son classement mensuel, des nations.

Avec un peu d’avance, l'instance a dévoilé, ce vendredi son classement actualisé des nations affiilées. Ce, suite notamment aux deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 disputées en Zone CAF. Ce classement permet désormais de confirmer les chapeaux qui seront utilisés pour le tirage au sort des barrages prévus en mars 2022.



Et ces chapeaux sont bien ceux qui avaient été annoncés par plusieurs médais, à l'issue de la sixième et dernière journée des qualifications pour Qatar 2022. C'est bien le Sénégal, le Maroc, la Tunisie, l’Algérie et le Nigeria qui restent, parmi les 10 qualifiés pour les barrages, les 5 meilleures nations africaines de ce classement. Elles composeront ainsi le chapeau 1. En conservant son rang, le Sénégal bat le record de longévité à la première place du classement FIFA/Zone Afrique, en y étant resté depuis 36 mois contre 35 pour la Côte d'Ivoire.



Comme annoncé, l’Egypte, le Cameroun, le Ghana, le Mali et la RD Congo constitueront effectivement le 2e chapeau. Du coup, ces pays joueront chacun leur billet pour la phase finale contre une sélection tête de série considérée la plus redoutable.



Ce vendredi matin, la Confédération africaine de football a annoncé qu'elle dévoilera le 25 novembre la date du tirage au sort des barrages, qui devrait se tenir le 18 décembre.



Les différents chapeaux



Chapeau 1 : Sénégal (20e), Maroc (28e), Tunisie (29e), Algérie (32e), Nigeria (36e).



Chapeau 2 : Egypte (45e), Cameroun (50e), Ghana (52e), Mali (53e), RDC (64e).