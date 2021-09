jeudi 16 septembre 2021 • 637 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La FIFA a dévoilé ce jeudi son classement des nations. Au niveau mondial, le Sénégal a retrouvé le top 20 Mondial.

Après les deux premières journées des éliminatoires du Mondial 2022, plusieurs changements étaient attendus en Zone CAF, mais aucun bouleversement n’a finalement eu lieu. Le Sénégal, vainqueur de ses deux matchs qualificatifs, reste solide leader africain et gagne même une place au niveau mondial, ce qui lui permet d’intégrer le Top 20 (une position qu’il avait perdu au mois d’avril) !

Les Lions devancent toujours la Tunisie, désormais 25e nation mondiale, et l’Algérie, qui avait éjecté le Nigeria du podium africain le mois dernier mais qui ne progresse pas cette fois et reste 30e au niveau mondial. Suit le Maroc, 33e, qui perd une place au niveau mondial.

Mention spéciale à la Libye, qui a fait tomber le Gabon (2-1) puis l’Angola (1-0) pour se hisser en tête de son groupe éliminatoire au Mondial. Désormais 110es au niveau mondial, les Chevaliers de la Méditerranée font un bond de 12 places, soit la meilleure progression du mois toutes confédérations confondues !

Le top 10 mondial

1. Belgique

2. Brésil

3. Angleterre

4. France

5. Italie

6. Argentine

7. Portugal

8. Espagne

9. Mexique

10. Danemark

Le top 20 africain

1. Sénégal (20e au niveau mondial)

2. Tunisie (25e)

3. Algérie (30e)

4. Maroc (33e)

5. Nigeria (34e)

6. Egypte (48e)

7. Ghana (53e)

8. Côte d’Ivoire (54e)

9. Cameroun (58e)

10. Mali (61e)

11. Burkina Faso (62e)

12. RD Congo (67e)

13. Afrique du Sud (73e)

14. Guinée (76e)

15. Cap-Vert (77e)

16. Bénin (82e)

17. Zambie (85e)

18. Ouganda (86e)

19. Gabon (88e)

20. Congo (92e)