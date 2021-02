jeudi 18 février 2021 • 270 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La FIFA a publié ce jeudi son premier classement des nations pour l’année 2021. Si le Sénégal garde toujours la tête, le Maroc a connu une nette progression.

La FIFA a publié ce jeudi son premier classement des nations pour l’année 2021. Les 32 matchs du CHAN 2020 (l’équivalent de la CAN pour les joueurs locaux), une compétition prise en compte par la FIFA et qui a été remportée par le Maroc, ont débouché sur de légères évolutions.

Le Maroc gagne 2 places

Les Lions de l’Atlas gagnent ainsi 2 places au niveau mondial et confortent leur statut de 4e nation africaine derrière le Sénégal, la Tunisie et l’Algérie. Finaliste malheureux du CHAN, le Mali fait un bond de trois places, tandis que la Guinée, médaillée de bronze, et le Congo, quart de finaliste, gagnent tous deux une place.

La Belgique toujours en tête

Au niveau mondial, aucun changement dans le Top 10 toujours mené par la Belgique. Rendez-vous le 8 avril pour la prochaine édition qui tiendra compte des deux dernières journées des éliminatoires de la CAN 2021 programmées fin mars.

Le top 10 mondial

1. Belgique

2. France

3. Brésil

4. Angleterre

5. Portugal

6. Espagne

7. Argentine

8. Uruguay

9. Mexique

10. Italie

Le top 20 africain

1. Sénégal (20e au niveau mondial)

2. Tunisie (26e)

3. Algérie (31e)

4. Maroc (33e)

5. Nigeria (36e)

6. Egypte (49e)

7. Cameroun (50e)

8. Ghana (52e)

9. Mali (54e)

10. Burkina Faso (58e)

11. RDC (60e)

12. Côte d’Ivoire (61e)

13. Afrique du Sud (71e)

14. Guinée (72e)

15. Cap Vert (80e)

16. Bénin (82e)

17. Ouganda (83e)

18. Gabon (86e)

19. Congo (90e)

20. Zambie (90e)