iGFM-La Coupe d'Afrique des Nations 2023 vient tout juste de s'achever avec le sacre de la Côte d'Ivoire, mais des bouleversements son attendus lors du prochain classement FIFA.

La CAN va encore bouleverser le classement des nations ! La prochaine actualisation par la FIFA est attendue pour jeudi, mais plusieurs projections ont été effectuées et les tendances actuelles indiquent des progressions notables, notamment pour les équipes de la Côte d'Ivoire et du Nigeria.



Les Nigérians devraient ainsi éjecter la Tunisie



Au niveau africain, les Nigérians devraient ainsi éjecter la Tunisie, éliminée au premier tour, du podium continental. Les Aigles de Carthage devraient également chuter de la 28e à 41ème place au niveau mondial (-13). L'Algérie, elle aussi sortie au premier tour, chuterait également de manière drastique, passant de la 30e à la 43ème place (-13). Ce classement ferait des Fennecs seulement la 7e nation africaine du classement alors qu'ils étaient au pied du podium (4e) avant la CAN.



Maroc et Sénégal restent ne bougent pas



En revanche, malgré leur Coupe d'Afrique des Nations ratée, avec une élimination en 8es de finale, le Sénégal (éliminé en étant invaincu et après 3 victoires en poules) et le Maroc (2 victoires, un nul et une défaite) restent sur le podium africain et devraient même grimper au niveau mondial ! Les Lions passeraient de 20èmes à 17èmes, tandis que les Lions de l'Atlas, toujours premiers en Afrique, passeraient de la 13ème à la 12ème place. Confirmation attendue jeudi avec le classement officiel.



Le Top 10 africain probable au classement FIFA suite à la CAN 2023

Maroc (12ème)

Sénégal (17e)

Nigeria (28e)

Egypte (36e)

Côte d'Ivoire (39e)

Tunisie (41e)

Algérie (43e)

Mali (47e)

Cameroun (51e)

Afrique du Sud (59e)

Burkina Faso (61e)

RD Congo (63e)

Cap-Vert (66e)

Ghana (67e)

Guinée (76e)