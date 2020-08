[Classement] : Les 100 Africains les plus influents en 2020

iGFM – (Dakar) – Dirigeants de grandes entreprises, sportifs, artistes, scientifiques ou politiques : qui sont les 100 personnalités africaines incontournables en cette année hors norme ? Jeune Afrique vous livre son classement.

Qui sont les Africains les plus influents ? Selon quels critères les choisir ? Comment sélectionner les noms susceptibles d’apparaître au palmarès et – plus difficile encore – comment établir une hiérarchie entre des personnalités qui, au-delà de leur notoriété, n’ont souvent pas grand-chose en commun ?

Le classement 2020 de Jeune Afrique illustre à la fois cette diversité et la complexité de la méthode. On y trouve d’anciens ministres occupant des postes-clés à la tête de grandes institutions internationales, des milliardaires connus pour leur proximité avec les décideurs politiques ou pour leur engagement à la tête de fondations caritatives, des chanteurs au succès planétaire et des responsables de la lutte contre le coronavirus.

Comment mesurer l’influence ?

Chacun est influent à sa façon. Parfois par son charisme, qui lui donne un pouvoir sur l’opinion publique ; parfois par la puissance des entreprises qu’il dirige ou par sa position à la tête d’une organisation au rayonnement mondial. Certains lecteurs, d’ailleurs, pourront s’étonner de ne pas trouver de chefs d’État ou de gouvernement parmi ces « 100 influents » : c’est une volonté délibérée, les monarques ou les présidents étant influents par définition, nous avons préféré mettre en avant des profils moins attendus.

Pour établir une hiérarchie, nous avons, cette année encore, identifié trois grandes catégories de critères. L’influence proprement dite, d’abord, c’est-à-dire la capacité à peser sur des décisions politiques ou économiques, à modeler l’opinion publique. La notoriété, ensuite, que nous mesurons par l’exposition médiatique et la popularité sur les réseaux sociaux. La trajectoire, enfin, à savoir la dynamique du parcours de chacun (ce dernier critère expliquant que le classement 2020 diffère très sensiblement de celui de 2019).

2020, année étrange

À toutes ces considérations méthodologiques vient d’ajouter un facteur très particulier : l’étrangeté absolue de cette année 2020. Car soyons francs : lorsque nous avons commencé, en janvier, à recenser les personnalités appelées à figurer dans ce palmarès, nul n’aurait parié que l’Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus, élu en 2017 à la tête de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), occuperait la tête du classement.

Six mois plus tard, pourtant, et alors que le monde traverse une crise sanitaire et économique sans équivalent historique, difficile d’attribuer la première place à un autre. 2020 restera comme l’année du Covid-19 et, face à ce fléau, il se trouve que c’est un Africain qui s’est trouvé en première ligne.

Que « Dr Tedros » ait bien ou mal géré la pandémie, il est sans doute trop tôt pour le dire et cela fera, dans quelques mois ou quelques années, l’objet de rapports officiels, avant de devenir un sujet de controverse entre historiens. Mais lorsque nous appliquons nos critères de sélection, il se détache irrésistiblement.

Influence, notoriété, trajectoire : dans les trois catégories, le patron de l’OMS fait logiquement carton plein. Quant aux personnalités qui composent le reste du classement, nous vous laissons le soin de les découvrir…

Auteur : Jeune Afrique