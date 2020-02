Climat : mauvaise qualité de l’air à Dakar, la météo conseille aux personnes de ne pas s’exposer dehors plus d’une heure

iGFM-(Dakar) La qualité de l’air est mauvaise, ce mardi 25 février 2020, a-t-on constaté. Le ciel est entièrement couvert en raison d’une fine poussière venue du désert de la Mauritanie. La météo nationale conseille aux élèves et autres personnes de ne pas s’exposer dehors plus d’une heure, et de porter des masques de protection une fois dehors.

Chose comprise par les populations qui ont pratiquement toutes mis des masques pour éviter la poussière qui est dangereuse pour la santé.

Cette situation devra persister jusqu’à jeudi, selon météo.