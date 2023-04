samedi 8 avril 2023 • 367 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Interpellé par les bailleurs de fonds sur le climat politique tenu au Sénégal, Amadou Bâ a tenté de rassurer.

«Sur le plan politique, je puis vous assurer que le gouvernement assumera pleinement sa responsabilité à tout mettre en œuvre pour surmonter les différences, afin de cultiver le vivre ensemble et le préserver des périls qui font le malheur des peuples, le tout dans le respect de l'Etat de droit et des institutions nationales», a indiqué le premier ministre.



Amadou Bâ d’ajouter cependant, que «nul ne doit s'imaginer plus grand ou plus fort que cette nation qui nous abrite tous.» Pour lui, Si le Sénégal est resté un Etat fort, c'est bien parce que nos anciens l'ont couvé et porté sur leurs épaules.



«Notre honneur, c'est d'en faire autant pour nos enfants, en consolidant chaque jour le pacte de bienséance, de solidarité et de fraternité humaine qui lie cette nation, génération après génération. Cette tâche incombe à tous les Sénégalais, le gouvernèrent au premier chef. Nous continuerons donc d'y veiller de toutes, nos forces, pour un Sénégal toujours uni, paisible, stable et prospère», a dit le chef du gouvernement.