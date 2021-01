mardi 5 janvier 2021 • 49 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Dans "Amul Bayyi". Il s'agit d'une reprise du classique sénégalais "Jamm" des ténors Julien Jouga et Doudou Ndiaye Rose.

Il donne un sens multidimensionnel à la chanson, à une autre époque et pour une autre cause avec Abiba, Amira, BM Jaay, Daba Makourajah, Dieyla, Jahman X-press, Jeeba, Kya Loum, Obree Daman, OMG, Samba Peuzzi.

Il s'agit de la pièce maîtresse de la campagne ERA qui signifie Espoir, Résilience et Autonomie pour la jeunesse.

Menée depuis un mois par le Consortium Jeunesse Sénégal, cette campagne vise à inspirer les jeunes, en particulier les plus affectés par la pandémie, à garder espoir durant ces temps compliqués, et à considérer cette crise comme une opportunité de repenser leurs vies et de donner de nouvelles orientations à leurs actions.

Vivement que cet hymne rappelle constamment aux jeunes, que rien n'est simple, mais que rien n'est impossible non plus. Qu'il faut constamment se battre, et souvent s'allier pour gagner".