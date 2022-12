dimanche 4 décembre 2022 • 478 lectures • 0 commentaires

iGFM (DOHA) Aliou Cissé a analyse l'élimination de son équipe contre l'Angleterre, ce soir, en huitièmes de finale de la Coupe du monde "Qatar 2022".

"Nos 30 premières minutes ont été intéressantes, mais on est tombés sur une très belle équipe anglaise. Il n'y a pas d'excuses. On a eu deux ou trois garçons qui auraient pu nous aider, mais il n'y a pas de différence. Je crois que ce n'est pas au niveau de l'état d'esprit. Ce premier but à cinq minutes de la mi-temps, le deuxième qui nous plombe et le 3e qui nous sort carrément du match. On ne s'attendait pas à prendre trois buts face aux Anglais. C'est surprenant de prendre trois buts parce que d'habitude, on ne prend pas beaucoup de buts. C'est inexplicable de prendre trois buts sur ce match. Ce n'est pas un problème de système."