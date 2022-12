mercredi 14 décembre 2022 • 151 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'Argentine va bientôt savoir qui elle affrontera en finale de la Coupe du Monde dimanche prochain. Qui de la France ou du Maroc décrochera son billet, ce soir ? Voici les deux onze probables.

Avec la qualification de l’Argentine pour la finale de la Coupe du Monde, Lionel Messi aura une dernière occasion de soulever enfin le Graal. Mais qui pour défier la Pulga ? Là encore, le futur vainqueur de la demi-finale entre la France et le Maroc promet d’être historique. Les Bleus voudront devenir les premiers champions du monde en titre à conserver leur couronne depuis plus de 50 ans, alors que les Lions de l’Atlas voudront marquer davantage l’histoire du football en devenant la première équipe africaine à être sacrée.



Du classique dans les deux compositions



Au milieu de terrain, là encore pas de surprise. Aurélien Tchouaméni sera la sentinelle avec Adrien Rabiot et Antoine Griezmann à ses côtés. Enfin, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et Olivier Giroud auront la mission de percer l’infranchissable muraille marocaine (1 but encaissé depuis le début de la Coupe du Monde). En face, Regragui alignera sans doute son 4-5-1 si efficace depuis le début du tournoi. Le sélectionneur marocain devra toutefois compter avec le forfait de Nayef Aguerd et la suspension de Walid Cheddira.



Pour le reste, Yassine Bounou sera bien dans le but. Achraf Hakimi sera sur le côté droit, Jawad El-Yamiq remplacera Aguerd aux côtés de Romain Saïss et Noussair Mazraoui est revenu de blessure pour prendre le flanc gauche. Au milieu, l’impressionnant Sofyan Amrabat sera posté devant la défense. Un cran au-dessus, Hakim Ziyech, Azzedine Ounahi, Selim Amallah et Sofiane Boufal seront chargés d’alimenter Youssef En-Nesyri en minutions.



Le coup d'envoi est prévu à 19h GMT, au stade Al Bayt.