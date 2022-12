mercredi 14 décembre 2022 • 222 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Lionel Messi disputera son dernier match d'un Mondial, dimanche prochain, à l'occasion de la finale de la 22e édition, au Qatar.

Toute histoire à une fin. Celle de Lionel Messi pourrait être la plus belle qui soit. Dimanche, la finale que disputera la Pulga sera, selon ses propres dires, le dernier match de sa carrière en Coupe du Monde sous le maillot argentin.



"Oui, sûrement oui"



"Oui, sûrement oui. Il reste de nombreuses années avant la prochaine Coupe du monde et je ne pense pas que cela sera encore possible. Et finir comme ça, c'est le mieux", a-t-il ainsi déclaré après la qualification des siens face à la Croatie (3-0). Ne lui reste donc que le plus grand défi de sa vie : remporter le trophée suprême et encore un peu plus entrer dans la légende du ballon rond.