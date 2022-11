mercredi 30 novembre 2022 • 68 lectures • 0 commentaires

iGFM (DOHA) On connaît déjà 4 des 8 affiches pour les 8es de finale de la Coupe du monde "Qatar 2022". Ce, à l'issue des rencontres du jour.

Pays-Bas vs États-Unis, Argentine vs Australie, Angleterre vs Sénégal et France vs Pologne sont les premières affiches connues en attendant les rencontres de jeudi et vendredi qui vont boucler ce premier tour.