mercredi 12 janvier 2022 • 261 lectures • 0 commentaires

Actualité 2 heures Taille

iGFM - (Dakar) Suite à la grève annoncée de certains syndicalistes du Crédit Mutuel du Sénégal, les 12 et 13 janvier 2022, le personnel cadre rassure les clients: "Il n'y aura pas de grève au CMS" a assuré le porte parole César Coly, Délégué du personnel Cadre qui faisait face à la presse, ce mardi.

PUBLICITÉ

‘’Pour la première fois dans l’histoire des revendications syndicales, nous voyons une grève basée sur une plateforme revendicative sans aucune revendication d’ordre professionnel’’ a fait savoir le porte-parole M. Coly.

PUBLICITÉ

Selon ce dernier ‘’ la grève annoncée partout n’a pas une fois respecté les dispositions de la loi régissant le droit de grève. En effet, le PV de non conciliation date de 2020 soit plus de 5 Mois avant la signature de l’accord d’entreprise. D’ailleurs, c’est pourquoi, ils ne s’adressent plus à la Direction du Travail, autorité habilitée en l’occurrence qui a estimé leur démarche irrégulière. Qui sont les meneurs : Dans ce soi-disant collectif, on retrouve des gens à la moralité douteuse : "Un responsable syndical qui est en impayé pour plus de 800 000 F CFA dans sa caisse, qui a pris un montant de 500 000 FCFA injustifié dans sa caisse ; Un agent qui a fait plus de 3 malversations, pris à chaque fois la main dans le sac ; Un gérant qui a passé des opérations douteuses en complicité avec un autre agent, etc.

Les raisons de leur mouvement : "La transformation actuelle de l’institution avec le recrutement de cadres sénégalais de très haut niveau qui ont fait leurs preuves au niveau de grandes sociétés de la Place ; le renforcement du contrôle interne : une baisse drastique des détournements a été notée depuis l’avènement du nouveau DG ; le système d’informations a été verrouillée empêchant la récurrence des fraudes ; la baisse drastique des charges d’exploitation avec la renégociation de tous les contrats ; le recentrage des investissemenst au benefice des Caisses et des societaires ; le refus de la Direction de reprendre leurs parents indexés par des rapports de contrôle malgré leurs demandes répétées et la volonté d’empêcher le CMS de poursuivre des agents ayant fait des malversations et même du faux"