CNG de lutte : pourquoi Alioune Sarr est un cas

iGFM-(Dakar) Le CNG de lutte traverse des moments difficiles depuis plusieurs mois. Alioune Sarr, son éternel président est pointé du doigt comme étant le principal responsable.

C’est ce qu’on appelle une longévité qui n’a pas servi à grand-chose. Installé à la tête du Comité National de Gestion de Lutte, en 1994, Alioune Sarr voit aujourd’hui sa gestion fustigée par les amateurs et même des lutteurs, qui demandent le renouvellement du CNG. Malgré tout, Alioune Sarr continue de s’accrocher sur son fauteuil sous le regard du Ministère des Sports.

Beaucoup de manquements au CNG

Alors que l’on pensait que les jours d’Alioune Sarr à la tête du CNG étaient comptés. Il semble que non. En effet, le président Alioune Sarr garde toujours les commandes du Comité. « Seul Dieu sait la date à laquelle je vais quitter le CNG. J’ai constaté qu’un lutteur demande mon départ. Mais ce qui pose problème, c’est que c’est un acteur, un sportif, un lutteur qui le dit. C’est comme aujourd’hui un Neymar qui se lève en réclamant le départ du président de la Confédération brésilienne de football. Donc, cela démontre la faiblesse de nos structures de base que nous appelons écuries et écoles de lutte. On ne peut pas être à la fois le sportif, le manager et le décideur. Ce n’est pas possible », avait-il soutenu, lors d’un face à face avec la presse.

Pourtant depuis plusieurs décennies, le CNG qu’il dirige fonctionne avec beaucoup de manquements. Aujourd’hui, les arbitres sont en grève et les lutteurs sont lourdement sanctionnés. Pire, le CNG dépense peu et gagne plus lors des combats organisés par les promoteurs qui se décarcassent pour chercher des sponsors, rencontrer la police et la gendarmerie et même louer les stades pour la tenue des combats de lutte.

Les sollicitations surprenantes du Ministre des Sports

Son arrivée en 2014, à la tête du département des Sports a été saluée par beaucoup d’acteurs du milieu. Mais, le hic est que Matat Bâ a sollicité Alioune Sarr pour qu’il reste à la tête du CNG pour une durée de deux ans, jugeant son travail satisfaisant. « J’avais dit que j’arrêterais, je présente mes excuses à toute ma famille… le citoyen doit être au service de son Etat… ce fut un dilemme cornélien, qui m’a empêché de dormir », avait-il déclaré lors de sa reconduction.

Depuis lors, il est reconduit à chaque fois, malgré un mémorandum des lutteurs qui exigeaient le départ d’Alioune Sarr. Et, les amateurs de la diaspora qui invitent aussi les autorités sportives à procéder à un renouvellement du Comité national de gestion de la lutte (CNG).

De l’ancien Ministre, Ousmane Paye à Matar Bâ, le renouvellement s’impose forcément avec de nouveaux visages.

Mamadou Salif GUEYE