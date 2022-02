mardi 1 février 2022 • 133 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Face à la presse ce mardi, des jeunes républicains avec à leur tête Mouhamed Rassoul Diouf réclament la nomination d'un nouveau coordinateur capable de diriger la structure. Cela constitue à leurs yeux la solution immédiate pour une remobilisation des troupes au sein de l'APR et au sein de BBY voire de la majorité présidentielle.

Pour les jeunes républicains, il est très important, que les sénégalais retiennent une bonne fois pour toute, que nos lois qui sont votées au nom du peuple répriment sévèrement l'homosexualité qui est caractérisée par les actes contrenatures et que le chef de l'État Macky Sall a clairement affiché une position ferme de ne pas légaliser une telle pratique.

Donc cette entreprise ignoble de manipulation doit cesser. En ce sens, la

Jeunesse républicaine siffle la fin de la récréation qui n'a que trop duré.

Également au plan interne la jeunesse républicaine aspire pour un meilleur

portage des orientations et projets présidentiels, c'est pourquoi la nomination

d'un nouveau coordinateur capable de diriger la structure est la solution

immédiate pour une remobilisation des troupes au sein de l'APR et au sein de

BBY voire même de la majorité présidentielle.

La COJER mérite un nouveau souffle réunissant tous les soldats du Président Macky SALL autour de lui, bref nous voulons d'une "COJER bou nieup bokk"

"Excellence, vous avez une jeunesse très engagée et très compétente qui

demande juste votre confiance pour porter les combats présents et futurs et

ainsi montrer à tous ces marchands d'illusions que l'Alliance Pour la République

regorge de compétences avérées dans tous les domaines à même de faire face

à toute situation politique" disent-ils.