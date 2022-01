lundi 17 janvier 2022 • 135 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) "Étonnant! Triste! Finalement dégoutant ! Moussa SOW, le Coordonnateur National de la COJER a montré ses limites, ce constat est en effet général dans toute la sphère politique sénégalaise. Il ne cesse d’exposer notre parti APR Yaakar, de par son immaturité politique, son irresponsabilité, son indiscipline, son inculture et son incapacité qui a atteint le paroxysme de désespoir" selon des jeunes Républicains.

A en croire, ces jeunes, "depuis qu’il est à la tête de la structure juvénile de l’APR, ce dernier n’a même pas pu au moins qu’une seule fois mobiliser, organiser, peser sur le débat national voire même inspirer cette importante frange qualifiée autrefois fer de lance.

La COJER, est aujourd'hui une structure qui dort, qui dérape, qui multiple ses échecs surtout dans les plus grands projets et Initiatives du PR Macky SALL, ce qui n'est guère une bonne prestation. Pis, Moussa est pour ces élections locales du 23 janvier 2022, porté à la tête d'une liste d'un parti de l'opposition à Lagbar. Et aussi, c’est l’occasion de mettre en exergue sa défiance suite aux instructions fermes données par SE Macky SALL, leader de l’APR.

Dans l'histoire politique du Sénégal, de 1960 jusqu'aujourd'hui, cet acte fait partie des plus tristes. Et pourtant, c'est en cette période où le Président avait plus besoin de la constance, de la mobilisation, de la prestance pour triompher. Malheureusement !

Il n'a pas fait rayonner la COJER, il vit de la COJER à travers cette subvention dédiée à cette jeunesse Nationale du PR. Il est passé à côté de ses missions à l'endroit de la jeunesse républicaine, qui est plus que jamais déterminée à soutenir le Président Macky SALL sans même qu'il n'y fasse un travail.

In fine cette situation interpelle toute la jeunesse de la mouvance présidentielle pour une meilleure orientation politique sans ce Sieur SOW qui déshonore toute cette jeunesse sur qui, le Président Macky SALL compte.