IGFM - Les acteurs de la musique ont décidé d’organiser un sit-in, le jeudi 17 décembre 2020 pour dénoncer l’arrêté du ministre de l’Intérieur portant sur la suspension des autorisations de faire de la musique, des chants et danses dans les débits de boissons. Le chanteur Youssou Ndour a pris son bâton de pèlerin pour essayer d’arrondir les angles.

Youssou Ndour veut calmer l’ardeur des acteurs de la musique décidés à manifester leur colère contre les nouvelles mesures de lutte contre la propagation de la Covid-19. Le chanteur a ainsi rencontré le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome pour lui expliquer la situation des artistes et éventuellement voir si l’on peut assouplir lesdites mesures.

A cet égard, une rencontre élargie à laquelle prendront part le ministre de l’Intérieur, le ministre de la Culture et les acteurs de la Culture est prévue ce mardi. C’est pour voir si on peut assouplir les mesures qui ont été prises suite à la reprise de la prolifération des cas de coronavirus.

En fait, les acteurs de la musique veulent dénoncer l’arrêté du 12 décembre 2020 portant sur la suspension des autorisations de faire de la musique, des chants et danses dans les débits de boissons. « Cet arrêté nous interpelle à plus d’un titre. Sur la forme : il sort un samedi (jour non ouvrable) et vise la musique, les chants et les danses en lieu et place des regroupements susceptibles de favoriser la propagation de la pandémie. Sur le fond : il stigmatise la culture comme cause première de cette pandémie », soutiennent les acteurs dans un communiqué publié récemment.

