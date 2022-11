mardi 22 novembre 2022 • 348 lectures • 0 commentaires

Société 3 heures Taille

L’université Cheikh Anta Diop de Dakar accueille la onzième (11ème) édition du colloque international en format hybride appelé « The International Conférence of the African Materials Research Society » du 12 au 15 Décembre 2022. Une occasion pour les acteurs de mettre en avant des thèmes relatifs aux matériaux pour la construction, la manufacture, l'énergie, l'alimentation, l'eau, l’environnement et la santé par d’éminents scientifiques dont le lauréat du Prix Nobel de Physique en 2018 le Professeur Gérar

Il est également attendu la présence effective de membres de gouvernement dont le Docteur Geraldine RICHMOND, sous-secrétaire à la Science et à l’Innovation du Département d’Energie des Etats Unis. Cette rencontre sera ainsi une occasion pour les chercheurs sénégalais, notamment les femmes scientifiques, les jeunes doctorants et les docteurs en début de carrière, de bénéficier des connaissances produites par la communauté scientifique africaine et mondiale. « C’est avec grande fierté que nous accueillons, vingt ans après, le 11eme sommet de l’ARMS à Dakar. Nous sommes d’autant plus fiers que c’est une occasion pour nous de rendre un hommage appuyé à notre Maitre/Mentor, le Professeur Aboubaker Chedikh BEYE, membre fondateur de cette organisation.



C’est grâce à la vision, la générosité et les enseignements de ce grand homme scientifique et humaniste que nous pouvons organiser un tel événement aujourd’hui », ont déclaré les organisateurs. Parrainé par la National Science Foundation (NSF) des États-Unis et la National Research Foundation (NRF) d'Afrique du Sud, AMRS, depuis sa création par un groupe de scientifiques africains et américains en Août 2000 à Pretoria en Afrique du Sud, ne cesse d’explorer les possibilités de collaboration entre les États-Unis et l'Afrique.



Constituée par des chercheurs universitaires et de l'industrie ainsi que des représentants gouvernementaux des États-Unis et de 15 pays africains, AMRS a élaboré, lors de sa réunion constitutive de Dakar le 12 décembre 2002, un cadre durable avec pour objectif général de développer les capacités de recherche sur les matériaux en Afrique. Depuis lors, les conférences internationales biennales se sont tenues en Afrique : Afrique du Sud (2003), Maroc (2005), Tanzanie (2007), Nigeria (2009), Zimbabwe (2011), Ethiopie (2013), Ghana (2015), Botswana (2017), Tanzanie (2019). Les prochaines conférences auront lieu au Sénégal (2022) et au Rwanda (2024).