iGFM - (Dakar) "La situation de la Poste est difficile, mais pas irrévocable. C'est ça la conviction du syndicat. Il est toujours là. Dans la stratégie, les actions vont démarrer bientôt" a annoncé ce jeudi, Colly Cissokho, Coordonnateur des délégués, chargé des revendications du SNTPT, en marge des journées de formation des délégués du personnel.

Pour M. Cissoko, Il faut que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités. L'Etat a une responsabilité de contrôle, une responsabilité de permettre aux postiers à qui il a donné du travail de le conserver. Il a également la responsabilité après avoir permis à des milliers de sénégalais de trouver du travail de le perdre. La Poste ne doit pas être appelée à disparaître parce que c'est tout un pan de l'économie du Sénégal qui va le ressentir.

Revenant, sur les difficultés de la Poste, M. Cissoko d'indiquer qu'ils sont toujours là. Il s'agit des tensions de trésorerie, pour ne pas dire sécheresse financière au niveau de nos agences. Quand les clients se présentent, on ne peut pas les servir. Parce qu'on n'a pas les moyens financiers pour faire des opérations comme des transferts. En décembre 2020, on a eu à rassembler toutes les forces vives de la Poste, tout ce qui est syndicat, tout ce qui est amicale, pour réfléchir sur les voies et moyens à solutionner ces problèmes. Le document qui a sanctionné ces travaux, a été transmis au Président de la République, au Directeur général de la Poste, au Conseil d'administration, à toutes les autorités ministérielles, techniques comme financières de tutelle pour partager avec elles.

"La Poste a la possibilité de titer tous les bulletins de vote"

En tant que seul actionnaire de la Poste, l'Etat a des marchés. On va vers des élections législatives, quand on vous dit que la Poste a la possibilité de titer tous les bulletins de vote, à travers le centre du courrier hybride, l'Etat peut à travers ses marchés permettre à la Poste de tirer ces bulletins de vote. Et également les bulletins de salaire de l'Etat et tant d'autres marchés encore. Nous avons entamé des réflexions qui ont dégagé des pistes de solution pour permettre à la Poste de s'en sortir.