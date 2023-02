mercredi 15 février 2023 • 673 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Attaqué de tout bord, après son combat perdu contre Tapha Tine par décision médicale, Bombardier a rétabli la vérité, sur Eric Favre TV.

"On a bien préparé le combat pendant presque 5 ou 6 mois. Malheureusement à la fin, il y a une petite blessure. La veille du combat, j'ai fait un réveil musculaire, mais je me suis blessé au moment du combat Donc, je ne suis pas un tricheur. Je ne suis pas quelqu'un qui prend un combat comme ça. J'ai bien préparé le combat très sérieusement. Après la blessure, on m'a évacué directement à l'hôpital Principal où on a fait une radioscopie. Le médecin m'a dit que j'avais une fêlure. Je n'étais pas blessé avant le combat, je suis un professionnel, je connais mon métier. J'ai fait plus de 20 ans de carrière, j'ai fait le MMA. Je me suis blessé au moment du combat lors d'un accrochage. Je respecte le public, le promoteur. Je ne fais pas n'importe quoi."

