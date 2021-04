mercredi 21 avril 2021 • 930 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Balla Gaye II n’écarte qu’un seul lutteur. Et c’est Ama Balda. A part ce dernier, il est prêt à affronter tous les autres athlètes de l’arène sénégalaise. Y compris Lac2!

«Moi-même mon frère de même sang si on me versait mon cachet je l’affronte. Ce n’est que du sport. Ama Baldé nos parents étaient des compagnons. A part lui, je n’écarte personne. Pour que ce soit clair. Lac de Guiers qu’on m’amène l’avance du cachet. Oui c’est un combat potentiel.» a indiqué le lutteur sur la 2S tv. Une réponse surprenante, puisque Balla a presque toujours accompagné Lac2 lors de ses combats et participait même à l'intime préparation mystique du lutteur.



LaC2, de son côté, avait été clair sur ce point. Dans un entretien accordé à iGFM, il disait ceci : «Des notables, en Casamance, m’ont dit de ne jamais lutter contre mes frères issus de la Casamance. Nous ne devons pas nous affronter entre nous. Et cette recommandation, je la suivrai toujours.» Poursuivra-t-il sur cette lancée ? Ou suivra-t-il Balla Gaye 2 sur sa position ? Seul l’avenir nous le dira.