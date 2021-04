Comité Exécutif : Aliou Cissé rappelé à l'ordre par la FSF !

iGFM (Dakar) Comme nous vous l'annoncions ce matin, le cas Aliou Cissé a été l'un des points essentiels de la réunion du Comité Exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF) tenue ce lundi. Président cette rencontre qui s'est terminée tardivement, Me Augustin Senghor a affirmé que lui et les membres du Comité d'urgence ont rencontré le sélectionneur national après le match nul (1-1) décevant contre l'eSwatini, comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2021.

"Nous avons passé en revue l'évaluation des éliminatoires de la CAN. A ce niveau-là, le Comité exécutif a marqué sa satisfaction pour cette nouvelle qualification de l'équipe nationale A en considérant que c'est presque devenu la norme pour le football sénégalais de participer aux différentes CAN."

Cissé appelé à rester à l'écoute de ce qui se fait

"Nous sommes revenus sur la prestation de l'équipe lors des deux derniers matchs. Moi-même et les membres du comité d'urgence qui avons eu à rencontrer le coach après ces matchs-là, avons eu à rendre compte de cela. Et globalement, les membres du comité exécutif ont saluté que l'équipe est en progression constante en termes de résultats. Il a été émis le vœu que l'entraîneur se rapproche davantage des centres de décisions et soit à l'écoute de ce qui se fait pour que la situation qui s'est passée lors du match contre Eswatini puisse être évitée même si de nos jours aucun match ne peut être gagné d'avance. Je pense que tout ça a fait l'objet d'une bonne note et qu'à ce niveau là, la FSF a décidé de faire un suivi rapproché avec l'équipe nationale pour qu'on puisse anticiper sur certaines situations", a expliqué Me Senghor.

