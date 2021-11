mardi 16 novembre 2021 • 198 lectures • 0 commentaires

Actualité 1 heure Taille

iGFM – (Dakar) La commande publique a reculé à 209 milliards de francs Cfa durant le troisième trimestre de cette année. Les ententes directes aussi.

Durant le troisième trimestre de l’année 2021, la commande publique s’est placée à 209,6 milliards de francs Cfa. En baisse par rapport au premier trimestre (309,3) milliards. L’Etat a dépensé, pendant la période, 20,6 milliards de francs Cfa par entente directe contre 120,7 milliards lors du troisième trimestre.



Par ailleurs, des marchés d’un montant global de 148.1 milliards de francs Cfa ont été passés par appel d’offres ouvert, 3.4 milliards par appel d’offres restreint. Les avenants ont couté 8.1 milliards de francs Cfa et les manifestations d’intérêt 20.7 milliards de francs Cfa.



Dem Dik, le Trésor, le ministère de la Pêche, l'Ucg et Cie dans les ententes directes



Parmi les marchés passés par entente directe, figure la commande de bus à 4.7 milliards de francs Cfa passée par Dakar Dem Dik. Il y a aussi les travaux de dragage et de balisage de la brèche de Saint Louis, marché passé par le ministère de la Pêche.



Les travaux de réhabilitation et d’aménagement des locaux de la Direction générale de la comptabilité publique et du trésor (Dgcpt) (287 millions), l’acquisition de 50 tricycles par le ministère de l’Urbanisme et l’Ucg pour 83 millions sont, entre autres, la longue liste de marchés passés par entente directe.