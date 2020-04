Comment 5 tonnes de haschich ont été saisies au port

IGFM – Le Port autonome de Dakar fait encore parlait de lui, avec une fois de plus une forte quantité de drogue saisie en haute mer. Il s’agit d’un stock de plus de 5 tonnes de haschich saisies hier mardi par la Marine sénégalaise. Deux Colombiens et un Espagnol ont été mis aux arrêts.

Après une relative accalmie notée ces derniers mois, le Port autonome de Dakar (Pad) qui avait servi de cadre à la saisie ou au stockage d’importantes quantités de cocaïne, «reprend du service». Il est question une fois de plus de la saisie de plus de 5 tonnes de haschich à bord d’un voilier espagnol, en provenance de ce pays. Opérant en synergie avec les garde-côtes espagnols, la Marine sénégalaise qui a signé ce coup de filet, a mis la main sur trois occupants de ce navire : deux Colombiens et un Espagnol, mis aux arrêts pour les besoins de l’enquête en cours, confiée aux éléments de l’Unité mixte de contrôle des conteneurs (Umcc) et de l’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (Ocrtis).

Selon des sources avisées de «L’Observateur», c’est en début d’après-midi, aux environs de 15 heures, que la Marine sénégalaise et les garde-côtes espagnols qui patrouillaient en haute mer, aux larges des côtes dakaroises, ont localisé un navire suspect, portant enseigne «Le Ainez». Le navire intercepté sera soumis à un contrôle de routine qui portera ses fruits. Dans des caches discrètes du voilier, les marins sénégalais mettront la main sur un important stock de drogue, apparenté à du haschich qui affichera à la pesée un poids total de 5 tonnes 145 kg. Le voilier doté de deux mâts, d’une longueur de 17m et d’une largeur de 4,35m, avec un tirant d’eau de 2,20m et une coque acier, est escorté au Port de Dakar. C’est aux environs de 17 heures que l’escorte a accosté à quai. L’information remontée auprès des autorités compétentes, toutes les entités spécialisées dans la lutte contre ce type de stupéfiants sont conviées sur les lieux. Il s’agit en plus de la Marine, des éléments de l’Umcc, de l’Ocrtis, de la Police scientifique et technique.

Deux Colombiens et un Espagnol mis aux arrêts

A bord du voilier «Le Ainez», qui dispose de tout l’équipement nécessaire à une navigation dans de bonnes conditions de sécurité et qui peut embarquer jusqu’à dix personnes, l’équipage y compris, trois occupants sont interpellés. Il s’agit de deux Colombiens et d’un Espagnol, mis à la disposition des enquêteurs de l’Umcc, opérant en synergie avec leurs collègues de l’Ocrtis. Sur place, l’inventaire de la saisie est effectuée, avant que des échantillons de la drogue saisie ne soient mis à la disposition des éléments de la Police scientifique et technique, aux fins d’analyse pour authentification du produit. Aux environs de 17 heures, les éléments de l’Umcc, de l’Ocrtis… vont passer au peigne fin le navire en question. Une tâche complexe qui a pris fin aux environs de 23H30mn.

Les premiers éléments de l’enquête, confortés par des documents afférents à la navigation, mais aussi par l’audition des mis en cause, renseignent que le voilier «Le Ainez» était en provenance d’un port espagnol. La poursuite des investigations permettra certainement de révéler d’autres éléments liés à ce trafic international de drogue et de se faire une religion sur le ou les destinataire(s) de cet important stock de hachis.

Abdoulaye DIEDHIOU