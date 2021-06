Comment comprendre le verdict sur l'affaire Madiambal Diagne-Souleymane Téliko

jeudi 17 juin 2021 • 404 lectures • 0 commentaires

Vidéo 2 heures Taille

IGFM - Le journaliste Madiambal Diagne a été déclaré coupable de diffamation et condamné à 3 mois de prison ferme. Il devra payer également une amende de 600.000 francs et 5 millions de dommages et intérêts. Comment comprendre ce verdict. Elément de réponse dans cette vidéo...

Cet article a été ouvert 404 fois.

Publié par Daouda Mine editor