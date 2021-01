lundi 4 janvier 2021 • 213 lectures • 0 commentaires

Société 31 mins Taille

Igfm - (Dakar) M. F, qui arnaquait les gérants de points Orange money, a finalement été démasquée. Elle a été arrêtée par la gendarmerie de Darou Mousty puis déférée au parquet de Louga.

«Je ciblais les marchés hebdomadaires ou règne une grande affluence. Après avoir repéré un point orange money, j’y entre en faisant semblant de retirer de l’argent. Une fois à l’intérieur, j’essaye de gagner la confiance du gérant à qui je demande l’autorisation de m’assoir, le temps que mon mari m’envoie de l’argent. Au bout de quelques minutes d’attente, je lui emprunte de l’argent prétextant que j’ai une urgence à régler. Dès qu’il me donne, je disparais de la circulation. S’il hésite, je lui laisse mon téléphone portable de marque et je sors. Au retour, dès que je franchis le seuil de la porte, le portable sonne. Ne se doutant de rien, il me le donne pour que je réponde, je fais semblant de communiquer et j’en profite pour m’enfuir» confesse-t-elle.

Poursuivie pour escroque, elle a été déférée au parquet de Louga.