iGFM – (Dakar) Le célèbre batteur sénégalais, Mor Thiam, a séduit un certain nombre d’internautes qui ont appris à le connaître. Une photo de Thiam, prise lors de sa performance à la conférence Black World’s Black Studies en 1970, a récemment fait le tour du web. Le célèbre batteur et professeur est également le père de la star internationale, Akon, à l’état civil, Alioune Badara Thiam.

Certains internautes ont récemment reconnu le célèbre batteur sénégalais, Mor Thiam. L’artiste, père du père du célèbre chanteur sénégalo-américain, Akon, a commencé sa carrière comme mécanicien sur le bateau Dorian qui a traversé l’Afrique de l’Ouest et l’Europe pendant neuf mois, à l’époque.

On a appris que pendant les trois mois de vacances, Mor jouait de la batterie avec le Théâtre National Daniel Sorano à Dakar.

Rencontre avec Martin Luther King

En 1966, lors du premier Festival mondial des arts nègres, le président sénégalais de l’époque, Léopold Sédar Senghor, invite le groupe à accueillir des invités importants à l’aéroport et c’est à cette occasion que Thiam rencontre la chorégraphe Katherine Dunham.

On dit qu’elle a insisté pour que Thiam la rejoigne aux États-Unis afin de contribuer à la diffusion de la culture africaine parmi les Afro-Américains. Thiam est arrivé en Amérique en 1968 et a rencontré des militants, tels que Martin Luther King, Malcom X, les Black Panthers, etc. Le batteur sénégalais a également enseigné dans de grandes universités, telles que l’UCLA, la Southern Illinois University, etc.

legit.ng