vendredi 26 août 2022

iGFM (Dakar) Le sélectionneur de l'équipe du Sénégal, Desagana Diop, a donné les raisons du changement de capitaine à la veille de la quatrième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde 2023.

"J'ai discuté avec les trois (Gorgui, Brancou et Youssou Ndoye). Je leur ai donné les raisons de ces changements. Youssouph a été très compréhensif et a toujours été comme ça. Donc, j'ai effectué ce changement afin de donner à Gorguyi plus de leadership. Il est en train de faire ça depuis très longtemps. C'est donc la raison pour laquelle j'ai décidé de changer cela. Gorgui est le nouveau capitaine et Brancou le vice-capitaine", a expliqué le technicien sénégalais.

