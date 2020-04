«Comment le conducteur de la moto a fait entrer la dame testée positive au Covid-19 à Bonconto»

IGFM – Un cas importé testé positif au Coronavirus a été révélé mardi dans le département de Vélingara. La personne a transité par la commune de Bonconto dont vous êtes le maire. Comment cela s’est-il passé ?

CHERIF HABIB AÏDARA, MAIRE DE BONCONTO : Cette commerçante de 25 ans, en provenance de la Guinée Conakry, a été récupérée en moto à la frontière par un résident de ma commune pour aller à Biaro, transitant par le village de Bonconto, chef-lieu de la commune. Le conducteur de la moto l’aurait déposée à 500 mètres du village de Bonconto pour qu’elle puisse contourner à pied la sous-préfecture et se retrouver plus loin à la place du marché afin de se rendre à Biaro. Il l’a déposée à 500 mètres de la Nationale 6, comme il l’avait fait précédemment à l’entrée du village de Bonconto pour un de ses clients. Cela, en bravant les mesures barrières édictées par les autorités étatiques afin de freiner la propagation de la pandémie au plan national.

Où se rendait exactement la dame ?

Elle aurait emprunté un transport en commun pour se rendre à Diaobé. D’ailleurs, ce qui me préoccupe, ce sont les contacts qu’elle a pu avoir au cours de son trajet.

Quand est-ce qu’elle a été testée positive ? Et où ?

Selon les informations que je détiens des services habilités, les symptômes se sont manifestés à Diaobé où elle a été testée positive au Covid-19 et prise en charge par les autorités administratives et sanitaires (…). En tant que maire et en concertation avec le sous-préfet, j’ai mis les moyens nécessaires pour une opération de désinfection par le service d’hygiène sur les lieux de son passage. J’exhorte les populations à respecter scrupuleusement les consignes du gouvernement pour gagner la lutte contre cette pandémie.

JULES SOULEYMANE NDIAYE