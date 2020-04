Comment le Real Madrid va boucler l’opération Haaland…

iGFM-(Dakar) En Premier League, les clubs et les joueurs n’ont toujours pas trouvé d’accord sur une réduction des salaires, le Real Madrid a un plan pour s’offrir Haaland et Gianluigi Buffon n’a toujours pas l’intention de prendre sa retraite, voici votre revue de presse du vendredi 17 avril 2020.

Les joueurs et les clubs de Premier League s’affrontent toujours au sujet des salaires

On commence cette revue de presse en Angleterre où la baisse des salaires fait la Une du Daily Mail ! En effet, le journal nous apprend qu’il y a un affrontement entre les joueurs et les clubs qui n’arrivent pas à tomber d’accord. Alors que les différents acteurs du championnat doivent se réunir aujourd’hui pour définir le plan à suivre pour la fin de la saison, un certain nombre d’équipes de premier plan de la Premier League sont dans une impasse avec leurs joueurs au sujet des réductions de salaire. Ils craignent que des accords ne soient pas conclus. Alors qu’Arsenal continue de négocier avec son vestiaire, le Daily Mail indique que Chelsea et Manchester City ne sont pas parvenus à trouver un terrain d’entente avec leurs joueurs. Et chez les Citizens cela a créé une vive polémique à l’intérieur du vestiaire. En effet, Pep Guardiola souhaite que tout le monde participe à cet effort mais ses hommes ne sont pas sur la même longueur d’ondes mais le coach espagnol compte bien insister pour trouver une solution. Chelsea, Arsenal et Tottenham sont également en pourparlers avec leur effectif pour arriver un accord.

Le plan du Real Madrid pour s’offrir Haaland

En Espagne, c’est devenu là aussi un véritable feuilleton ! Erling Haaland fait la Une du journal AS qui estime que le Real Madrid a de l’avance dans ce dossier. Alors que le Borussia Dortmund ne souhaite pas perdre son attaquant, arrivé cet hiver en provenance du RB Salzbourg, le Real Madrid est le mieux positionné pour faire plier les dirigeants de Dortmund. Et Florentino Pérez, le président des Merengues, dispose d’un atout dans sa manche. Le boss de la Casa Blanca est très ami avec le PDG du Borussia, Hans-Joaquim Watzke. Les deux hommes pourraient donc se mettre d’accord rapidement, ce qui arrangerait bien l’équipe de Zinedine Zidane particulièrement déterminée dans ce dossier. Et cette bonne entente entre les deux dirigeants pourrait être facilitée par Achraf Hakimi. Prêté à Dortmund depuis deux ans, l’international marocain pourrait servir de monnaie d’échange. Et le Real a un soutien de poids pour convaincre Haaland. En effet, Martin Ødegaard connait bien la maison et milite pour sa venue après de son coéquipier en sélection. Cela pourrait peser lourd et s’avérer déterminant quant à une arrivée du géant norvégien à Madrid dans les prochains mois. Et la Casa Blanca compte aussi se renforcer au milieu de terrain. Le journal Sport indique que les Merengues vont tout miser sur Fabian Ruiz, le joueur du Napoli, très apprécié en Espagne où il a notamment été élu meilleur joueur du dernier Euro des moins de 21 ans, brillamment remporté avec la Roja.

Gianluigi Buffon va prolonger à la Juve

En Italie, c’est Gianluigui Buffon qui fait la couverture de Tuttosport ! L’inusable gardien de la Juventus va rempiler avec la Vieille Dame indique le journal transalpin. C’est la Juve pour toujours et quoiqu’il arrive pour la légende du football italien ! À 42 ans, le dernier rempart va prolonger son contrat d’une saison. L’ancien gardien du PSG a échangé avec Andrea Agnelli, le propriétaire du club, et les deux hommes sont vite tombés d’accord. Dès que le football aura repris ses droits après la crise actuelle, tout sera annoncé et le contrat du gardien prolongé.